N-VA kritisch voor inwonersbevraging: “Geef álle Schellenaren de kans hun mening te geven” Ben Conaerts

20 juni 2019

16u28 0

Oppositiepartij N-VA heeft kritiek op de enquête die 1.400 Schellenaren de afgelopen weken in de brievenbus kregen. Met de bevraging wil het gemeentebestuur de input vragen van de inwoners voor de opmaak van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Maar N-VA betreurt het dat er niet meer Schellenaren werden aangeschreven om hun mening te vragen.

“We vinden de bevraging een goed initiatief en moedigen het aan dat onze burgers worden betrokken bij de opmaak van het meerjarenplan. Maar dat men zich beperkt tot 1.400 inwoners, voelt als een gemiste kans. Waarom wordt de bevraging niet online aangeboden of in het gemeentehuis ter beschikking gesteld, zodat iedereen die dat wil zijn mening kan geven?” vraagt raadslid Wietse Robbroeckx (N-VA) zich af.

“We bevragen maar liefst 1.400 van onze 8.500 inwoners”, reageert burgemeester Rob Mennes. “De schaal is zeker groot genoeg om een beeld te krijgen van wat er leeft onder de bevolking. Je kan natuurlijk altijd breder gaan, maar dat heeft ook zijn kostprijs. Bovendien organiseren we nog publieke inspraakmomenten vooraleer we met het meerjarenplan zullen komen. Iedereen zal dus wel degelijk inspraak krijgen.”

