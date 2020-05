N-VA daagt niet op voor fysieke gemeenteraad: “Ongehoord om met alle raadsleden samen te komen” Ben Conaerts

15 mei 2020

17u32 0 Schelle De gemeenteraad van Schelle vond donderdagavond voor het eerst sinds de coronamaatregelen weer plaats. Dat gebeurde niet via de digitale weg, maar fysiek in het gemeentehuis. Al werden wel de nodige maatregelen getroffen om alles veilig te laten verlopen. Desondanks stuurde N-VA zijn kat: “Met 19 mensen samenkomen is ongehoord.”

Terwijl in vele andere gemeenten de gemeenteraad digitaal wordt georganiseerd, blijft men in Schelle fysiek samenkomen. Omdat de raadszaal echter te klein is om de regels van ‘social distancing’ te kunnen opvolgen, vergaderden de raadsleden donderdagavond in de inkomhal van het gemeentehuis. “De coronacrisis brengt nieuwe uitdagingen mee voor onze gemeente en een plan van aanpak wordt het best ‘face to face’ besproken en beslist”, vindt bestuurspartij CD&V.

We zien dat onze Schelse harmonie een muziekstuk kan opnemen met zo’n 90 muzikanten vanuit hun kot. Maar een gemeenteraad online organiseren voor 19 personen kan blijkbaar niet Koen Vaerten (N-VA)

Maar oppositiepartij N-VA is het daar niet mee eens en stuurde zijn kat naar de gemeenteraad. “Iedereen moet ondanks de versoepelingen in zijn kot blijven”, zegt fractieleider Koen Vaerten (N-VA). “Met zo’n 19 aanwezigen en externe genodigden samenkomen is ongehoord. Al weken opperen we voor een digitale oplossing. We zien dat onze Schelse harmonie een muziekstuk kan opnemen met zo’n 90 muzikanten vanuit hun kot. Maar een gemeenteraad online organiseren voor 19 personen kan blijkbaar niet.”

Politiek spel

CD&V-fractieleider Philip Lemal betreurt de afwezigheid van N-VA op de gemeenteraad. “Enorm spijtig, zeker aangezien we onder meer de coronamaatregelen bespraken. Men mag de coronacrisis niet misbruiken om hier een politiek spel van te maken. Het is perfect mogelijk om fysiek te vergaderen en daarbij de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, zoals we donderdagavond hebben bewezen. We zaten allemaal op ruime afstand van elkaar en er waren handgels en mondmaskers voorzien.”