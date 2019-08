Mysterieuze graafwerken in Schelle zijn opgravingen van Elia AMK

26 augustus 2019

16u59 0 Schelle Er wordt hard gewerkt aan de Rietbroekweg in Schelle vandaag, maar niemand wist waar de uitgebreide grondwerken nu eigenlijk voor dienden. Het blijkt nu om een vooronderzoek te gaan op privéterrein. Op de plek komt een ondergrondse leiding te liggen naar Umicore in Hoboken.

Een opmerkzame bewoner van Schelle merkte vandaag uitgebreide grondwerken op, waar de gemeente niet van op de hoogte was. “Op mijn dagelijks fietstochtje door Schelle zag ik dat een vijftal werkmannen met een graafmachine bezig waren in de ongerepte polders naast het containerpark. Ze hadden geen tijd om me te woord te staan, en er was ook geen infobord langs de weg te zien.”

Ook de gemeente zelf wist van niets, en over de werken was niets te vinden op de website van Schelle. Karl Van Hoofstat, schepen van Openbare werken, liet een ambtenaar langs de werken passeren om te checken wat er gaande is. Nu blijkt dat elektriciteitsbedrijf Elia er bezig is met vooronderzoeken van de grond. “Op de plek komt een nieuwe leiding te liggen naar Umicore in Hoboken, met een verdeelpost in Schelle. Daarvoor is vooronderzoek nodig in de grond, om te zien of er niets zit dat beschadigd kan worden. Dat de gemeente niets van deze werken wist, komt omdat ze op privéterrein worden uitgevoerd, en dus geen bevoegdheid van de gemeente zijn.”