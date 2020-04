Musiceren in coronatijden: Harmonie Schelle maakt indruk met bijzondere video Ben Conaerts

20 april 2020

Schelle Harmonie Schelle weet ook in coronatijden haar luisteraars te betoveren met prachtige muziek. Liefst 95 muzikanten van het orkest speelden vanuit hun kot een stukje muziek uit de musical 'Chess'. Dat leverde een bijzondere video op, die op twee dagen tijd al meer dan 2.500 is bekeken op YouTube.

Repeteren en optreden zit er in coronatijden niet in. Maar ook vanuit hun kot slagen de leden van Harmonie Schelle er in om muzikaal te verrassen. De harmonie liet 95 van haar muzikanten een stukje muziek uit de musical ‘Chess’ spelen en verwerkte al die fragmenten tot een bijzondere video. “Dit was een heel fijn idee om de verbondenheid er terug wat in te brengen”, zegt Roel Hadermann van de harmonie. “Hopelijk kunnen we snel terug écht samen musiceren, maar in afwachting was dit wel heel leuk om te doen.”

Aan de bijzondere video ging wel een technisch huzarenstukje vooraf. Niet alleen moesten de 95 muzikanten elk thuis hun eigen opname maken, er waren ook acht mensen nodig om al die afzonderlijke opnames in elkaar te puzzelen. “Het heeft één week geduurd om het beeld en het geluid synchroon te krijgen”, legt Roel uit. “Het was zeker niet eenvoudig, maar waar we kunnen heel trots zijn op het resultaat. Op YouTube heeft de video al 2.500 views, op Facebook zelfs al 3.000.”

Een hoofdrol in de video wordt overigens opgeëist door Steven Verhaert. Hij is de nieuwe dirigent van de harmonie en volgt als dusdanig zijn jarenlange vriend en collega Dirk De Caluwé op, die op 8 maart overleed aan kanker.