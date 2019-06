Moskee Tawfieq houdt opendeur Ben Conaerts

03 juni 2019

14u35 0

Ter gelegenheid van het Suikerfeest zet moskee Tawfieq in de Steenwinkelstraat op donderdag 6 juni haar deuren open. Tussen 17.30 en 20 uur kan je er bij een glas muntthee en gebak komen kennismaken met de werking. Om 20 uur volgt er een lezing van Mohamed Chatouani over de betekenis van de ramadan. Hij licht enkele aspecten van de ramadan en de vastenverbreking voor je toe.

Deelname is gratis, maar voor de lezing schrijf je best op voorhand in. Dat kan via de website www.ivebica.be.