Milieuboot houdt halt in Schelle Ben Conaerts

14 juni 2019

17u32 0

De Milieuboot komt op zondag 16 juni naar Schelle. Wie aan boord stapt, mag een boeiende verkenning van het leven in en rond het water verwachten. Je onderzoekt zelf de waterkwaliteit en komt meer te weten over de klimaatverandering. Het programma is geschikt vanaf 8 jaar.

De boot vertrekt om 10, 11.30, 14 en 15.30 uur aan de aanlegsteiger van de veerdienst voor een tocht van ongeveer 75 minuten. Volwassenen betalen 4 euro, onder de 18 jaar vaar je gratis mee.