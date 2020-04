Meteen erg druk bij heropening recyclagepark Ben Conaerts

07 april 2020

16u36 0 Schelle Ook in Schelle heeft het recyclagepark weer de deuren heropend, en zoals te verwachten viel, was het op sommige momenten flink aanschuiven geblazen.

Ondanks dat overal de oproep geldt om enkel te komen voor dringende zaken, was het dinsdag aan het containerpark van Schelle erg druk. Omdat er maar een beperkt aantal wagens gelijktijdig op het park wordt toegelaten, ontstond er bij momenten een lange wachtrij. Veel mensen wilden duidelijk zo snel mogelijk van hun afval af en kwamen al op de eerste dag van de heropening naar het recyclagepark afgezakt.

Het gemeentebestuur van Schelle heeft in samenspraak met Igean wel een aantal maatregelen genomen om alles in goede banen te leiden. Zo wordt er voortaan gewerkt met één toegangsroute, namelijk vanuit de Fabiolalaan, Heidestraat en Kerkhofstraat. Aanrijden vanuit de Laarhofstraat is niet toegelaten. De Laarhofstraat is daarom tijdelijk ingericht als enkelrichtingsstraat vanaf de Kapelstraat richting Tolhuisstraat. De lokale politie was dinsdag alvast aanwezig om een vlotte en veilige verkeersstroom te verzekeren.