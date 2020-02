Marieke Vervoort geëerd met eigen straatnaam in Schelle: “Haar moed en doorzettingsvermogen verdienen blijvende erkenning” Ben Conaerts

12 februari 2020

13u10 0 Schelle Na de Fabiolalaan krijgt Schelle er twee vrouwelijke straatnamen bij: de Anne Frank- en de Marieke Vervoortstraat. Schelle is daarmee de eerste gemeente die een straat vernoemt naar de rolstoelatlete die vorig jaar uit het leven stapte. “Zij staat symbool voor moed en doorzettingsvermogen. Dat verdient een blijvende erkenning”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Radio- en tv-presentatrice Sofie Lemaire voert al enkele maanden een actie om meer straten naar opmerkelijke vrouwen vernoemd te krijgen. Onder de noemer ‘Meer vrouw op straat’ trok zij daarvoor al naar verschillende steden en gemeenten. Haar oproep krijgt nu gehoor in Schelle: het gemeentebestuur gaat werken maken van een Anne Frankstraat én een Marieke Vervoortstraat. Beide voorstellen werden in de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Momenteel telt de gemeente met de Fabiolalaan slechts één straat die naar een vrouw is vernoemd.

We hebben eerst de ouders van deze bewonderenswaardige atlete gecontacteerd. Ze waren onmiddellijk bereid ons voorstel te steunen. Marieke staat symbool voor moed en doorzettingsvermogen en is voor velen een voorbeeld Burgemeester Rob Mennes

Symbolische dames

“In het verleden lieten we ons voor de naamgeving van straten vooral inspireren door de toponymie”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Maar het vernoemen van straten naar vrouwen past in de huidige tijdsgeest. Dus nu er voor de nieuwe verkaveling in de Frans Cretenlaan twee nieuwe straten worden gecreëerd, zagen we een opportuniteit om deze naar twee symbolische dames te vernoemen: Anne Frank en Marieke Vervoort.”

Moed en doorzettingsvermogen

Schelle is pas de eerste gemeente die een Marieke Vervoortstraat krijgt. “We hebben eerst de ouders van deze bewonderenswaardige atlete gecontacteerd. Ze waren onmiddellijk bereid ons voorstel te steunen. Marieke staat symbool voor moed en doorzettingsvermogen en is voor velen een voorbeeld, niet het minst voor mensen met een beperking. Dat verdient een blijvende erkenning”, aldus de burgemeester. “Met de keuze voor Anne Frank willen we de mensen er dan weer aan laten herinneren hoe gevaarlijk extremisme kan zijn.”

Mannencultuur

Oppositiepartij N-VA is tevreden dat Schelle er meer vrouwelijke straatnamen bijkrijgt. De partij hield vorig jaar al een pleidooi om meer straten naar vrouwen te vernoemen. “We zijn blij dat ons voorstel navolging krijgt en dat de gemeente deze richting wil uitgaan”, zegt fractieleider Koen Vaerten (N-VA). “Hiermee eren we twee moedige vrouwen en corrigeren we de heersende mannencultuur op vlak van straatnamen. Maar er is nog een lange weg te gaan voor we hier van evenwicht kunnen spreken. Dus hopelijk is dit slechts een begin en komen er later nog meer vrouwelijke straatnamen bij.”