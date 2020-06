Mammobiel strijkt weer neer in Schelle Ben Conaerts

23 juni 2020

15u44 0 Schelle Schelle mag op maandag 29 juni opnieuw de mammobiel van de Universiteit Antwerpen verwelkomen. Daar kunnen vrouwen op afspraak terecht voor een gratis borstkankerscreening.

In het voorjaar zou de mammobiel van de Universiteit Antwerpen naar tweejaarlijkse gewoonte naar Hemiksem komen in kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Door de coronamaatregelen ging dat echter niet door en moest de planning drastisch worden gewijzigd. Daarom wordt het bezoek aan Hemiksem dit jaar geannuleerd, maar Hemiksemse vrouwen kunnen wel vanaf maandag 29 juni tot en met vrijdag 7 augustus terecht op het kerkplein in Schelle.

Inhaalmanoeuvre

“Het was een grote puzzel om alle gemeenten die dit jaar op de planning stonden met de mammobiel te bedienen”, klinkt het. “Daarom zullen de afspraken in de verschillende gemeenten gecombineerd worden. Aangezien Schelle centraal gelegen is, zou het geen probleem mogen zijn om eenmalig het onderzoek in Schelle te laten uitvoeren. Laat het duidelijk zijn dat dit een inhaalmanoeuvre is en dat we uiteraard binnen 2 jaar de mammobiel terug in elke gemeente afzonderlijk willen plaatsen.”

De onderzoeken verlopen zoals altijd op afspraak. De brieven worden op 3 weken voor de afspraak verstuurd.