Linde (11) vertolkt jonge Bonnie in musical ‘Bonnie & Clyde’ Ben Conaerts

09 augustus 2019

14u40 6 Schelle Linde Degeest uit Schelle is amper 11, maar ze is nu al volop bezig naam te maken in de musicalwereld. Nadat ze eerder al een hoofdrol mocht vertolken in de musical ‘Mozart!’, is ze binnenkort ook te zien in ‘Bonnie & Clyde’. Daarin speelt ze de jonge Bonnie Parker, die er net als Linde zelf van droomt om een ster te worden.

Linde heeft op haar 11 jaar al een flink palmares in de musicalwereld. Twee jaar geleden mocht ze de jonge Mozart vertolken in de gelijknamige musical en eind vorig jaar was ze naast Warre Borgmans te zien in ‘Scrooge, the Musical’. Nu maakt ze zich op voor een rol in de musical ‘Bonnie & Clyde’, die eind september in première gaat. Linde vertolkt daarin de jonge Bonnie Parker, nog voor Clyde Barrow op haar pad kwam. “Ik vind het heel leuk om haar te mogen spelen. Ik speel haar als jong en onschuldig tienermeisje. Ze is dus nog niet op het criminele pad. Eigenlijk droomt ze ervan om een ster te worden. Maar als ze Clyde ontmoet, gaat het verkeerd.”

Een ster worden: het is ook waar Linde zelf voorzichtig van droomt. Liefst in de musicalwereld, want daar ligt haar passie. “Het is iedere keer weer bijzonder om aan een musical te mogen meewerken. Ik ben nu twee keer per week aan het repeteren voor ‘Bonnie & Clyde’ en ik geniet van iedere seconde. Ik vind het vooral leuk om al die nieuwe mensen te leren kennen en zoveel van hen bij te kunnen leren. Al vind ik het acteren, zingen en dansen natuurlijk ook superleuk. Echt nerveus word ik niet, als ik op het podium moet. Behalve met de première dan. Dat is toch iedere keer opnieuw erg spannend.”

‘The Sound of Music’

Linde, die naar de Sint-Lutgardisschool gaat en ook les volgt op de Academie van Schelle-Hemiksem-Niel, heeft de muziekmicrobe met de paplepel meegekregen. Zowel haar papa Joris als haar mama Astrid zijn beroepsmusici. Hij is trombonist, zij violist. “Mijn mama beschouw ik echt als een voorbeeld”, zegt Linde. “Omdat zij viool speelt, net als ik. Maar ook naar mijn zus Amber (18) kijk ik op. Zij heeft vroeger mogen meespelen in de musical ‘The Sound of Music’. Andere idolen van mij zijn Ruben Van Keer en Piek van der Kaaden. Ik zou het geweldig vinden om ooit in hun voetsporen te kunnen treden.”

Joris en Astrid zijn vanzelfsprekend trots op hun jongste dochter. Al blijven ze ook nuchter. “Het is altijd weer plezant om Linde op het podium te zien staan. Maar we blijven met de voeten op de grond. We hebben het geluk de muziekwereld zelf te kennen en weten maar al te goed hoe hard het er soms aan toe durft gaan. Wij willen Linde zeker niet pushen, integendeel. Het belangrijkste voor ons is dat zij het leuk vindt en ervan geniet.”

De voorstellingen van ‘Bonnie & Clyde’ vinden plaats op 27, 28- en 29 september en op 3, 4, 5 en 6 oktober 2019 in het Zuiderpershuis te Antwerpen. Voor meer info en tickets kan je surfen naar de website www.bso-producties.be.