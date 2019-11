Liberale jongeren pleiten voor oprichting kindergemeenteraad Ben Conaerts

12 november 2019

14u19 0 Schelle Jong Vld Schelle pleit in een open brief voor de oprichting van een kindergemeenteraad. “We willen gehoor geven aan de mening van de Schelse kinderen”, klinkt het. Schepen van Jeugd Vera Goris (CD&V) wil het voorstel volgend jaar bespreken met de plaatselijke scholen.

Meer dan 1.100 kinderen gaan naar één van de Schelse scholen. Jong Vld Schelle wil deze groep beter laten vertegenwoordigen in het beleid en vraagt daarom in een open brief aan schepen van Jeugd Vera Goris om de oprichting van een kindergemeenteraad. “Dit stond vorig jaar reeds in ons verkiezingsprogramma en was één van de gespreksonderwerpen tijdens de ‘Debattle’ in aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar. Toen verzekerde de bevoegde schepen iedereen dat het idee zou worden meegenomen, maar één jaar na datum hebben we hierover nog niets gehoord”, zegt Kato Mannaerts, secretaris van Jong Vld Schelle.

Leerrijke ervaring

De liberale jongeren willen ook kinderen die niet in Schelle naar school gaan maar er wel wonen, laten deelnemen aan de kindergemeenteraad. “Op die manier kunnen de kinderen worden betrokken bij het beleid, terwijl het ook voor henzelf een leerrijke ervaring is”, zegt voorzitter Kim Van Velthoven. “Zij leren om problemen te bespreken, ideeën uit hun leefwereld of omgeving bespreekbaar te maken en om hierover te debatteren en oplossingen te zoeken.”

Meerjarenplan

Schepen van Jeugd Vera Goris is het voorstel genegen, maar sluit uit dat de kindergemeenteraad dit jaar nog zal worden opgericht. “Met de opmaak van het meerjarenplan en het uitwerken van een aanmeldingssysteem voor de scholen zijn er momenteel andere prioriteiten”, aldus Goris. “De oprichting van een kindergemeenteraad staat wel op mijn lijstje, maar dat zal ten vroegste voor volgend jaar zijn. Ik zal dan eens met de scholen en de dienst Vrije Tijd samenzitten om te kijken hoe we dit kunnen uitwerken.”