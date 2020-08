Lesley (34) verloor job door coronacrisis, maar start nu eigen kledingzaak in garage Ben Conaerts

28 augustus 2020

16u44 0 Schelle Lesley Pintens (34) verloor haar job door de coronacrisis. Maar in plaats van bij de pakken te blijven zitten, start zij nu met haar eigen dameskledingzaak: Boutique Les Fem. Dit weekend kan iedereen er langs om met Lesley en haar collecties te komen kennismaken.

“Mode is mijn grote passie”, zegt Lesley. “Ik was voordien aan de slag in kledingzaak Marie & Louis in Schelle. Maar door de coronacrisis werd ik daar onverwachts ontslagen. Daarom kreeg ik het idee om een eigen zaak uit de grond te stampen. Ik heb de garage van mijn woning omgevormd tot thuiswinkel en start nu zelf met een eigen dameszaak. Zeer kleinschalig en in bijberoep, maar het voordeel is dat ik geen winkelpand hoef te huren. Op die manier is het financieel risico een stuk kleiner. Als het een succes wordt, kan ik nadien nog altijd uitbreiden.”

Webshop

Boutique Les Fem werkt hoofdzakelijk met een webshop, waar je met het ganse kledingassortiment kan kennismaken. Je vindt er trendy dameskleding en leuke bijpassende accessoires, zoals juwelen en tassen. “Kwaliteit en betaalbaarheid zijn de rode draad doorheen de collecties”, zegt Lesley. “Het is ook steeds mogelijk om op afspraak te komen kijken en inspiratie te komen opdoen. Dat kan op zaterdag- en zondagnamiddag of in de week ’s avonds. Je wordt persoonlijk ontvangen met een hapje en een drankje.”

Boutique Les Fem is te vinden in de Fabiolalaan 189. Ter gelegenheid van het openingsweekend zet de dameszaak de deuren open voor het grote publiek. Iedereen is welkom op vrijdag 28 augustus van 17 tot 20 uur, op zaterdag 29 augustus van 14 tot 17 uur of op zondag 30 augustus van 13 tot 17 uur. Je kan meteen genieten van een mooie korting van 15 procent. Meer info is te vinden op www.boutiquelesfem.be.