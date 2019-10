Leraar houdt voordracht over Friedrich Nietzsche Ben Conaerts

21 oktober 2019

14u26 0 Schelle Leerkracht Wim Verbeeck geeft op donderdag 24 oktober een voordracht over de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche.

Volgens Wim Verbeeck reikt de 19de-eeuwse filosoof je een leessleutel aan voor de hedendaagse actualiteit. “Elke dag worden we overrompeld door berichten over ingewikkelde onderwerpen zoals klimaatverandering, politieke instabiliteit, migratie, enzovoort. Maar is het werkelijk allemaal slecht nieuws of zijn er nieuwe opportuniteiten?” Verbeeck leidt je binnen in de gedachten van een groot denker, waarna je zelf je analyse kan maken.

De voordracht vindt plaats om 20 uur in de Plukboerderij. Tickets kosten 5 euro en kunnen besteld worden via de website www.ivebica.be.