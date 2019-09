Lady Lynn geeft intiem kerkoptreden Ben Conaerts

24 september 2019

Lady Lynn geeft op vrijdag 27 september een optreden in de Sint-Petrus-en-Paulus-kerk. Het wordt een concert in een intieme bezetting, zonder haar Magnificent Seven. Een piano, een contrabas en Lady Lynns mooie stem zullen de hoofdrol opeisen. Op het programma staan een mix van oude nieuwe nummers.

Het optreden vindt plaats om 20 uur. Alle plaatsen zijn intussen volzet, er is een wachtlijst aangelegd. Meer info op de website www.ivebica.be.