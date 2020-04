Laarhofstraat weer opengesteld in beide richtingen Ben Conaerts

14 april 2020

Het gemeentebestuur heeft beslist om de gewone verkeersregeling rond het recyclagepark opnieuw in te voeren. Dat betekent dat de Laarhofstraat weer is opengesteld in beide richtingen. Sinds de heropening van het containerpark op 7 april was die straat enkelrichting vanaf de Kapelstraat richting Tolhuisstraat.

De overige maatregelen rond het recyclagepark blijven wel van kracht. Je mag dus enkel naar het park rijden als het écht nodig is en slechts één keer per week per adres langskomen. De verwerking van textielafval is momenteel niet mogelijk.