Laardijk en Maeyelei nog tot eind maart afgesloten Ben Conaerts

13 februari 2020

17u50 0 Schelle Elia is nog steeds bezig met de aanleg van twee ondergrondse elektriciteitskabels tussen Schelle en Hoboken. Als alles volgens de planning verloopt, zouden de werken tot eind maart in beslag nemen.

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, is al sinds midden september vorig jaar bezig met de aanleg van twee ondergrondse kV-kabels tussen het hoogspanningsstation in Schelle en de site van Umicore in Hoboken. Op een aantal plaatsen in Schelle en Hemiksem worden hiervoor werven ingericht waardoor de doorgang op sommige plaatsen niet mogelijk is. De aannemer voorziet steeds omleidingsborden en signalisatie voor alle weggebruikers.

De werken in Schelle - in de Alexander Wuststraat, Interescautlaan, Laardijk en Maeyelei - zouden, als alles zoals gepland kan verlopen, tegen eind maart moeten zijn afgerond. Tot het einde van de werken blijft de signalisatie gelden en is er op de Laardijk en Maeyelei geen doorgang toegestaan voor fietsers en voetgangers.