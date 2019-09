Laardijk en Maeyelei afgesloten voor fietsers en voetgangers Ben Conaerts

17 september 2019

18u11 0

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, is gestart met de aanleg van twee ondergrondse kV-kabels tussen het hoogspanningsstation in Schelle en de site van Umicore in Hoboken. De werken worden uitgevoerd op vraag van Umicore, in het kader van de uitbreiding van de recyclageactiviteiteiten van de site.

De werken vinden plaats aan Scheldeoever, Heemsdaalstraat, Alexander Wuststraat, Interescautlaan, Nijverheidsstraat en Laardijk. De Alexander Wuststraat en Interescautlaan zijn tijdens de periode van de werken enkelrichtingstraten voor wagens en de Laardijk en Maeyelei zijn omwille van de veiligheid niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De omleiding is ter plaatse aangeduid.

De werkzaamheden zullen mogelijk tot het eind van dit jaar in beslag nemen, maar worden uitgevoerd tussen 7 en 19 uur overdag om de hinder te beperken. Bovendien blijven de huizen langs de werfzone steeds toegankelijk.