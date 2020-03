Kunstenaarskoppel stelt thuis tentoon vanachter vensterglas: “Iedereen mag even ongegeneerd bij ons binnenkijken” Ben Conaerts

23 maart 2020

15u40 0 Schelle Tentoonstellen in coronatijden? Magali Perbal en Walter Geerts bewijzen dat het best kan. In plaats van in de inkomhal van het gemeentehuis tonen ze hun beeldhouwwerken nu thuis vanachter het vensterglas. “Voor één keer mag iedereen dus ongegeneerd binnenkijken”, lacht het koppel.

Maanden hadden Magali Perbal en Walter Geerts toegewerkt naar hun eerste gezamenlijke expositie. Die zou normaal gezien plaatsvinden op 28 en 29 maart in de inkomhal van het Schelse gemeentehuis. Maar omdat corona dat plan in de war stuurde, bedacht het koppel een creatief alternatief: een achter-glas-expositie in hun woning in de Steenwinkelstraat. “Iedere week tonen we een van onze beeldhouwwerken vanachter het vensterglas”, zeggen Magali en Walter. “Voor één keer mogen geïnteresseerde voorbijgangers dus ongegeneerd binnenkijken. We hebben zelfs een tapijtje op het voetpad gelegd om wat meer de aandacht te trekken. Af en toe zal je onze hond horen blaffen, een van onze kinderen zien spelen of een streepje pianomuziek horen, maar het hoort er deze keer allemaal bij.” (lacht)

Het eerste van het twaalftal beeldhouwwerken is sinds maandag te bezichtigen. Een begeleidende tekst geeft extra toelichting over het werk. “De naam van de tentoonstelling, ‘Akai Ito’, verwijst naar het Japanse geloof dat mensen door het lot met elkaar worden verbonden in de vorm van een ‘rode draad’. Die rode draad heeft dan ook in het merendeel van onze werken een plaats gekregen”, legt Magali uit.

Intense periode

“Aanvankelijk was het de bedoeling dat ik deze tentoonstelling alleen zou doen. Maar Walter heeft onverwacht kanker gekregen en we hebben eigenlijk anderhalf jaar zelf in ‘lockdown’ gezeten. Dat was anderhalf jaar waarin alles kapseisde en we woelig water moesten doorzwemmen. Op die manier heeft de tentoonstelling een heel ander verhaal gekregen: we hebben geprobeerd om deze intense periode in kaart te brengen en onze beleving te vangen in sculpturen van draad, hout, metaal en steen. De laatste maanden vond Walter de kracht om ook zelf een aantal sculpturen te maken en die hebben ook een plaats gekregen in de tentoonstelling.”

De tentoonstelling is de komende weken te bezichtigen in de Steenwinkelstraat 90. Later verhuist de expo alsnog naar de inkomhal van het Schelse gemeentehuis, al is daar nog geen precieze datum voor bekend.