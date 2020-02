Koppel ziet tuin overstromen na regenweer: “Bij elke bui houden we ons hart vast” Ben Conaerts

26 februari 2020

18u05 1 Schelle Het regenweer van de afgelopen dagen heeft tot wateroverlast geleid in de Frans Cretenlaan in Schelle. De tuin van Shana Carmoy en haar partner Timmy is woensdagnacht volledig ondergelopen. “We hadden dit zien aankomen, maar werden niet geloofd”, klinkt het. Aquafin zegt bezig te zijn aan een structurele oplossing.

Shana Carmoy en haar partner Timmy zitten met de handen in het haar. Door de regenval van de voorbije dagen is de tuin van hun woning in de Frans Cretenlaan omgevormd tot één grote vijver. De brandweer kwam woensdagmiddag ter plaatse om het water weg te pompen. “Begin december werd de afwatering van de gracht achter onze tuin afgesloten, waardoor het water niet meer weg kan naar de riolering”, zegt Shana. “Bedoeling was dat het water zijn weg zou vinden richting de Vliet, maar het is daarentegen richting onze tuin gestroomd Met alle gevolgen vandien.”

Drassige tuin

Shana en Timmy zagen de problemen al enkele weken aankomen. “Wij slapen al sinds de werken in december met één oog open. Bij elke regenbui die valt, staan we op om de tuin te controleren en houden we ons hart vast. De afgelopen weken was het al duidelijk dat onze tuin alsmaar drassiger werd. Het was op den duur onmogelijk geworden om erdoor te stappen. We hebben regelmatig naar Aquafin gebeld en gemaild om hen op de hoogte te brengen en hen te vragen om een oplossing. Maar daar kregen we te horen dat het project voor hen afgerond was. Ze geloofden ons niet en trokken hun handen ervan af.”

Extra bufferzone

Dat wordt ontkend door Ward Scholiers, projectleider van Aquafin: “We waren bezig met een structurele oplossing uit te werken, maar de werken daarvoor laten soms even op zich wachten. We hadden voor later deze week al een ruiming van de grachten gepland, en rioolbeheerder Pidpa is bezig met werken om achter de nieuwe verkaveling in de Frans Cretenlaan een extra bufferzone te voorzien. Pidpa heeft woensdag ook een tijdelijke opening gemaakt in de riolering, zodat het regenwater via die weg kan wegstromen. Daarmee is het probleem dus voorlopig al opgelost, in afwachting van de meer structurele ingrepen die gepland staan.”

Bovenvliet

Burgemeester Rob Mennes (CD&V) heeft begrip voor de paniek van de bewoners. Hij was woensdag ter plaatse om de situatie op te meten. “In het kader van de werken in de Steenwinkelstraat heeft Aquafin een stuk van de gracht gekanteld, zodat het regenwater naar de Bovenvliet kan stromen”, legt hij uit. “Dat is blijkbaar overal juist uitgevoerd, behalve bij dit ene koppel uit de Frans Cretenlaan. We volgen deze situatie al enige tijd van nabij op samen met alle betrokken diensten, zoals Aquafin, Pidpa en Igean, en we rekenen erop dat er binnenkort een definitieve oplossing kan komen.”