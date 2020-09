Koerier met koffer vol cannabis klemgereden in woonwijk in Schelle Patrick Lefelon

08 september 2020

08u00 28 Schelle Dinsdagochtend is in Schelle een drugskoerier gearresteerd na een kilometerslange achtervolging. In de koffer van de man lagen verschillende zakken met softdrugs, vermoedelijk cannabis.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De BMW werd achternagezeten door patrouilles van de federale wegpolitie en de lokale politie Hekla, Voorkempen, Grens, Rupel en Brasschaat. In de Steenwinkelstraat in Schelle crashte de wagen tegen twee bomen.

Eén inzittende sloeg te voet op de vlucht. Een andere man werd ter plaatse ingerekend. De politie schakelde een helikopter en een speurhond in om de gevluchte verdachte te zoeken.

In de woonwijk rond de Steenwinkelstraat was vanmorgen overal politie te zien. De straat was ook een tijdlang volledig afgesloten.