Kleuters De Klim nemen papa’s mee naar school Ben Conaerts

19 juni 2019

15u51 0 Schelle De kleuters van de tweede kleuterklas van Gemeentelijke Basisschool De Klim hebben vandaag bezoek gekregen van hun papa. Niet om samen in de klas te zitten, maar om een leuk momentje met elkaar te beleven. De school organiseerde workshops timmeren, yoga en massage, en turnen en sport.

“We zetten op onze school heel hard in op ouderparticipatie”, zegt waarnemend directeur Sigi Pintens. “Afwisselend nodigen we de mama’s, papa’s en grootouders uit om op school een paar uur samen met hun kind of kleinkind door te brengen. Vandaag was het onze Papadag en was het dus de beurt aan de papa’s. Zij konden samen met hun kleuter deelnemen aan drie workshops. Het is onze manier om de ouders nauwer te betrekken bij het schoolgebeuren.”

Een veertigtal papa’s kon zich vrijmaken om enkele uren met hun zoon of dochter door te brengen. “Een heel tof initiatief”, vindt David Raeymaeckers, die zich samen met zijn zoon Loewie (4) kwam amuseren in de workshops. “Ik vind het heel leuk om te zien hoe ze hier met onze kleuters werken en spelen.” Ook Loewie kon het gezelschap van zijn papa waarderen. “We hebben al samen op de trampoline gesprongen en over de balk gelopen”, glimlacht de jongen. “Dit is veel leuker dan een gewone schooldag.”