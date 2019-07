Kinderopvang viert nationale feestdag met... Duitse vlag Ben Conaerts

23 juli 2019

17u12 0 Schelle De gemeentelijke kinderopvang Schellebel is al enkele dagen kop van Jut op de sociale media. Ter ere van de nationale feestdag werd zondag aan het gebouw de vlag uitgehangen. Alleen ging het niet om het Belgische, maar het Duitse exemplaar.

De vlag werd op haar kop gehangen, zodat de strepen tenminste verticaal kwamen te staan. Maar de volgorde van de kleuren liet er geen misverstand over bestaan: het ging om de Duitse vlag, niet de Belgische. De Duitse vlag ziet namelijk zwart-rood-geel, in plaats van zwart-geel-rood.

Op Facebook wordt er smakelijk om het foutje gelachen. “De Blitzkrieg is in Schelle nog niet voorbij”, klinkt het daar. “De gemeente slaat hier een grote flater.” Al wordt ook de mogelijkheid geopperd dat het om een bewuste fout ging. In de grondwet worden, als het om de Belgische vlag gaat, slechts de kleuren rood, geel en zwart vermeld. De volgorde van de kleurstroken of de richting wordt er dus niet gespecificeerd. Misschien wou de vlaggenhanger die lacune aankaarten. Of geven we hem of haar nu te veel krediet?

