Kinderen onthaald als filmsterren op eerste schooldag Ben Conaerts

02 september 2019

16u31 8

De leerlingen van gemeentelijke basisschool De Klim werden op de eerste schooldag onthaald als echte filmsterren. De leerkrachten, zelf uitgedost in galakleding, hadden daarvoor speciaal de rode loper uitgerold.

“We willen het schooljaar op het schitterende manier starten”, zegt leerkracht Sofie Donders. “Daarom hebben we als thema voor onze eerste schooldag ‘Sterren’ gekozen. We zien elk kind in onze school als een ster die op zijn of haar eigen manier schittert. Elk kind is een ster, elk kind is belangrijk.”