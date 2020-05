Kinderen leven zich uit in heropende speeltuintjes Ben Conaerts

27 mei 2020

17u03 1

Woensdag werden ook in Schelle weer de speeltuintjes opnieuw geopend. Dat leverde meteen tal van lachende gezichtjes op in het speeltuintje in het gemeentelijke park. Daar kwamen verschillende kinderen zich uitleven op de speeltoestellen. De jonge Emma ging samen met haar papa haar hartje ophalen op de schommel.

Belangrijk om te weten, is wel dat alle maatregelen rond sociale afstand en het aantal personen waarmee je mag afspreken, gewoon van kracht blijven. Om samenscholingen te vermijden, blijft het niet toegestaan om in het park te gaan zitten. De speeltuigen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar en er mogen steeds maximaal 20 kinderen tegelijk in de speeltuin.