Kato Mannaerts nieuwe voorzitter Open Vld Schelle Ben Conaerts

11 december 2019

14u53 0 Schelle Open Vld Schelle heeft een nieuwe bestuur verkozen. De 29-jarige Kato Mannaerts volgt Monik van Onckelen op als voorzitter en hoopt voor de liberalen, die momenteel geen enkele zetel hebben, het tij te keren.

Open Vld heeft mag momenteel dan geen enkele verkozene hebben in de Schelse gemeenteraad, de lokale afdeling blijft niet bij de pakken zitten. Met een nieuw afdelingsbestuur hopen de liberalen het tij te keren en zich nadrukkelijker te manifesteren. Hét gezicht van die vernieuwingsoperatie is de 29-jarige Kato Mannaerts, die zopas tot voorzitter werd verkozen. Zij was tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen al lijsttrekker in Schelle en werkt beroepsmatig als kabinetsmedewerker op het kabinet van Bart Somers (Open Vld).

Metamorfose

“Ik ben zeer blij dat ik onze afdeling de komende jaren mag leiden”, aldus Mannaerts. “Een zetel zat er vorig jaar net niet in, maar dat weerhoudt ons er niet van om vanaf de zijlijn mee te werken aan een gemeente waar het niet louter goed, maar fantastisch wonen is. Sinds de laatste verkiezingen heeft onze afdeling een metamorfose ondergaan, met vertrouwde gezichten die Schelle door en door kennen én nieuwe gemotiveerde mensen die met een frisse bril naar de dingen kijken. Die mix werkt, en dat positieve verhaal wil ik de komende jaren ook verderzetten.”

Mannaerts volgt als voorzitter Monik van Onckelen op, die wel actief blijft in het bestuur. Als nieuwe ondervoorzitter werd Ronny Vandervee aangeduid. Het bestuur wordt verder vervolledigd door Kim van Velthoven, Frieda Sleeubus, Samira Bersoul en Ludo Geukens.