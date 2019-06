Joris (92) en Paula (88) vieren platina jubileum Ben Conaerts

04 juni 2019

17u43 0 Schelle Joris Verhaegen (92) en Paula De Deckker (88) vieren vandaag hun zeventigste huwelijksverjaardag.

Het koppel stapte op 4 juni 1949 in het huwelijksbootje in Hemiksem. “We hadden elkaar ontmoet op een kermisbal”, vertellen Paula en Joris. “Sindsdien zijn we altijd bij elkaar gebleven. In voor- en in tegenspoed.”

Joris en Paula hebben het gros van hun leven in Hemiksem gewoond, maar verblijven intussen bijna twee jaar in een serviceflat in het woonzorgcentrum Heide Velden in Schelle. Daar werd het koppel in de bloemetjes gezet met een groot feest, waar ook de drie kinderen, de acht kleinkinderen en het achterkleinkind van Joris en Paula bij aanwezig waren.