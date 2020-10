J&M Catering valt in de prijzen tijdens Gault & Millau Catering Awards Ben Conaerts

02 oktober 2020

18u30 0 Schelle J&M Catering is in de prijzen gevallen tijdens de Gault & Millau Catering Awards. Ze werden bekroond met de ‘Creative Caterer of the Year’-award. Zo wisten ze als enige Antwerpse cateraar een prijs te winnen tijdens de show.

Jan Jacobs, zaakvoerder van J&M Catering, is tevreden met de erkenning: “Dit is een beloning voor onze jarenlange creatieve aanpak in de sector. Creativiteit zit bij ons niet enkel in de concepten die we brengen, maar ook in onze cultuur en de mindset van elke medewerker. We benaderen elk evenement steeds met volle passie en inventiviteit, of het nu gaat om onze gerechten, dranken, materiaalkeuze, decoratie of operationele uitdagingen. Deze award geeft ons kracht en goesting om nog harder te werken aan de heropstart van onze sector.”

Die heropstart komt beter vroeg dan laat. J&M is voornamelijk een nichespeler in de evenementencatering en kende de voorbije maanden dus weinig activiteit. “Het zijn uitdagende tijden”, aldus Jacobs. “Door de coronacrisis is ons team van 105 medewerkers nog steeds in grote mate, minstens tijdelijk, economisch werkloos. Door de ontwikkeling van verschillende B2C-concepten, onder andere als huiscateraar van de Handelsbeurs, hoop ik tegen begin volgend jaar iedereen opnieuw aan het werk te krijgen.”