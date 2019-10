Infosessie over slaap Ben Conaerts

Op woensdag 9 oktober kan je in PC De Mouterij deelnemen aan een infosessie over slaap. Je komt er onder meer te weten hoe slaapproblemen ontstaan en wat slapen doet met je lichaam. Aan de hand van eenvoudige tips leer je vaardigheden om je slaap positief te beïnvloeden. Ook ontdek je er meer over het ontstaan van slaapproblemen en wat je kunt doen als slaapproblemen je leven dreigen te overheersen.

De infosessie vindt plaats om 20 uur, deelname is gratis. Je kan jezelf inschrijven via de website www.ivebica.be.