In beeld: Schelle in tijden van corona Ben Conaerts

20 maart 2020

13u21 0

De drastische maatregelen die de federale regering oplegde in de strijd tegen het coronavirus hebben ook in Schelle hun weerslag. De ‘mammobiel’ op het kerkplein, waar vrouwen tussen de 50 en 69 jaar een mammografie kunnen laten nemen, staat er nog wel, maar is volledig afgesloten.

Overal gelden er afstandsregels en een samenscholingsverbod. Een wandeling maken is toegestaan, maar in het park kan je daarvoor niet meer terecht.

In het dorpscentrum is het openbare leven nagenoeg volledig tot stilstand gekomen. Een van de voordelen is dat er nu meer ruimte is voor de zwakke weggebruikers.

De plaatselijke krantenwinkel is een van de weinige handelszaken die geopend mag blijven. Een krant of een tijdschrift gaan kopen blijft dus mogelijk.

Maar de meeste mensen zijn te vinden in de plaatselijke Delhaize. Al moeten de klanten ook daar strikte richtlijnen inzake afstand naleven en hun beurt afwachten.

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.

