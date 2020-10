Ijssalon Scoop moet tijdelijk sluiten door coronabesmetting Ben Conaerts

11 oktober 2020

11u51 0 Schelle Een van de jobstudenten van Ijssalon Scoop heeft positief getest op COVID-19. Het ijssalon zal daardoor tijdelijk gesloten blijven.

“We hebben vernomen dat een van onze jobstudenten positief heeft getest op het coronavirus”, zeggen uitbaters Judith en Stefanie Van Bulck. “Wij moeten in quarantaine en zijn daarom genoodzaakt onze zaak tijdelijk te sluiten. Momenteel voelen we ons goed en vertonen we geen symptomen, maar we laten ons sowieso zo snel mogelijk testen.”