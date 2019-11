Hospitality Awards uitgereikt in San Marco Village: welke horeca- en retailzaken vielen in de prijzen? Ben Conaerts

26 november 2019

14u59 0 Schelle Het San Marco Village in Schelle vormde maandagavond het decor voor de uitreiking van de Belgium Hospitality Awards, zeg maar de Oscars van de horeca- en retailindustrie. De beste horeca- en retailzaken werden er gelauwerd.

Bij de Hospitality Awards gaat het niet om het mooiste uitstalraam, het lekkerste gerecht of het meest indrukwekkende restaurant of grootwarenhuis. Wél centraal staat onder meer klantvriendelijkheid, gastvrijheid, het concept en de uitstraling van de zaak. Kandidaat-deelnemers worden vooraf op verschillende punten gescreend door marketingbureaus. Zo werden er in 124 steden en gemeenten maar liefst 13.916 straatinterviews afgenomen. Enkel de allerbeste kregen een uitnodiging in de bus voor de Hospitality Awards. Maandagavond was het dan zo ver en werden in het San Marco Village de prijzen uitgereikt. Dat ging gepaard met een feestelijke avond met optredens, speeches en eten en drinken.

“Met de Belgium Hospitality Awards proberen we al jarenlang een baken te zijn voor de horeca- en retailindustrie”, aldus de organisatie. “De retailsector heeft het afgelopen decennium rake klappen gekregen. Er zijn in die periode maar liefst 10.000 winkels verdwenen. Tegelijkertijd is online verkoop aan een opmars bezig. Voldoende reden dus om de betere zaken extra in de schijnwerpers te plaatsen.”

Hieronder vind je een overzicht van de winnaars.

Klantvriendelijkste Belgische privéhotels en B&B

Winnaar: Hotel De Castillion (Brugge)

Tweede: L’Hotel Lugano (Knokke)

Derde: Hotel Portinari – nv Zandhotel (Brugge) & Hotel De Kalvaar (Ninove)

Klantvriendelijkste Belgische B&B- gastverblijven

Winnaar: The Glorious Inn (Antwerpen)

Tweede: LYF Ontspanningshuis (Lichtervelde)

Derde: B&B Riche Terre (Sijsele-Damme)

Klantvriendelijkste Belgische allround restaurants

Winnaar: La Terrasse du Zoute (Knokke)

Tweede: Abtenhuis (Geraardsbergen)

Derde: Restaurant Malt (Ninove) & Restaurant In Den Groenen Hond (Zottegem)

Klantvriendelijkste Belgische gastronomische restaurants

Winnaar: The Glorious (Antwerpen)

Tweede: Restaurant Marcel (Antwerpen)

Derde: Restaurant Het Pannenhuis (Massenhoven) & De Godevaart (Antwerpen)

Klantvriendelijkste Belgische eethuizen/lunchrooms

Winnaar: Brasserie ’t Hofeind (Merksplas)

Tweede: Oranjerie De Vlinder (Schoten)

Derde: Bistro De Koornbloem (Langemark) & Brasserie-restaurant Ter Sneeuwpolder (Oud-Turnhout)

Klantvriendelijkste Belgische brasseries/tavernes/eethuizen

Winnaar: Maasbrasserie ’t Tegelhuuske (Ophoven-Kinrooi)

Tweede: Brasserie-feestzaal D’ Achtste Zaligheid (Lille) & Bistro-resto Anso (Geraardsbergen)

Derde: Bar Jardin (Zoerle-Parwijs) & De Smaak (Broechem)

Klantvriendelijkste Belgische afhaal-zaken/broodjeszaken/frituren/pizzeria’s

Winnaar: Frituur ’t Brochetje (Izegem)

Tweede: De Volle Frietzak (Sint-Joris-Winge)

Derde: De Bareel (Bouwel)

Klantvriendelijkste Belgische drankgelegenheden/wijnbars/cocktailbars

Winnaar: De Kloostergang (Aarschot)

Tweede: De Koornbloem (Langemark-Poelkapelle)

Derde: Bar Balthazar (Sint-Truiden)

Klantvriendelijkste Belgische cateraars/traiteurs/feestlocaties

Winnaar: ETM-Catering (Arendonk)

Tweede: Traiteur Sigrid (Schilde)

Derde: Catering Witdouck (Izegem) & Traiteur Jos De Kok (Oud-Heverlee)

Kind- en fietsvriendelijkste horecazaak

Winnaar: Bistro De Kalvaar (Ninove)

Tweede: Brasserie ’t Hofeind (Merksplas) & Bistro De Koorenbloem (Langemark)

Derde: Oranjerie De Vlinder (Schoten) & B&B Riche Terre (Brugge)

Klantvriendelijkste juweliers/opticiens/goudsmeden

Winnaar: Mr. Boo (Brasschaat)

Tweede: Kortrijkse Goudsmederij Verlinde (Kortrijk)

Derde: Optiek Van Avondt (Aartselaar)

Klantvriendelijkste Belgische kleinhandel/buurtwinkel/voeding

Winnaar: Bvba Arma (Schulen)

Tweede: Chocolate & More (Oud-Turnhout)

Derde: Keurslager De Burggrave-Van Moer (Haasdonk)

Klantvriendelijkste slagerijen/delicatessenzaken

Winnaar: Keurslager De Burggrave-Van Moer (Haasdonk)

Tweede: Slagerij Tom De Vos (Hemiksem)

Derde: Vleeswaren Vandecruys (Geel)

Klantvriendelijkste Belgische kleinhandels/buurtwinkels/non-food

Winnaar: Frank-i-Sport (Malle)

Tweede: Decor Van Looveren (Brecht)

Derde: Kleding Vossen (Tongeren)

Klantvriendelijkste wellness/gezondheidscentra/schoonheidssalons

Winnaar: LYF Ontspanningshuis (Lichtervelde)

Tweede: Personal Hair Experience Figaro (Waasmunster)

Derde: Schoonheidsinstituut Vitala (Heverlee)

Beste nieuwkomer

Winnaar: Restaurant Marcel (Antwerpen)

Tweede: Abtenhuis (Geraardsbergen) & L’Hotel Lugano (Knokke)

Derde: Brasserie Courant d’eau (Gent) & Catering Witdouck (Izegem)

Beste personeelsteam

Winnaar: Brasserie-feestzaal D’Achtste Zaligheid (Lille)

Tweede: L’Hotel Portinari (Knokke) & De Godevaart (Antwerpen)

Derde: Bar Jardin (Zoerle-Parwijs) & Brasserie Courant d’eau (Gent)

Beste inzet

Winnaar: Brasserie-feestzaal D’Achtste Zaligheid (Lille)

Tweede: L’Hotel Portinari (Knokke) & De Godevaart (Antwerpen)

Derde: Bar Jardin (Zoerle-Parwijs) & Brasserie Courant d’eau (Gent)

Horeca Ambassadeur 2019

Winnaar: Restaurant De Godevaart

(Jeremie Landweer)

Retail Ambassadeur 2019

Winnaar: Mr. Boo (Brasschaat)