Hoofddader verklikt twee kompanen tijdens proces over brutale home-invasion Patrick Lefelon

07 april 2020

18u24 0 Schelle Hoofdverdachte Jason V. (26) die in maart 2017 een brutale home-invasion bij zakenman Filip Palmans in Schelle pleegde, heeft twee nieuwe namen van mededaders genoemd. Daardoor moet het proces in oktober 2020 van nul herbeginnen. De twee nieuwe verdachten zijn de bekende kooivechter Franky V.H. en zijn kameraad José F.G., bijgenaamd de Spanjaard.

Even terug naar 30 maart 2017. Die avond dringen twee gewapende en gemaskerde mannen de woning van zakenman Filip Palmans van het gelijknamige transportbedrijf in Schelle binnen. Palmans wordt overmeesterd. Hij wordt geslagen met een pistool. Ook zijn vrouw en zijn zeven maanden oude baby worden bedreigd. De daders vluchtten met geld, juwelen, twee wapens en de Rolex van Palmans, een horloge dat al gauw tienduizend euro waard is.

Na enkele maanden worden Jason V. en zijn vriendin Sophie V.A. gearresteerd. Sophie V.A. heeft vroeger nog een relatie gehad met Palmans en de twee hebben samen ook een kindje. Zij had volgens Jason V. de tip gegeven voor de overval want zij wist dat er een kluis met veel geld op de zolder van Palmans te vinden was.

“Vriend leverde handlangers”

Jason V. legde tijdens het onderzoek slechts gedeeltelijke bekentenissen af. Begin vorig jaar bij de start van het proces in januari verraste Jason V. vriend en vijand met een nieuwe bekentenis. Hij was bereid de namen van twee medeplichtigen te noemen. Ten eerste wees hij in de richting van zijn ‘vriend’ Franky V.H., in het Antwerpse beter bekend als ‘Mister Oneleg’. De kooivechter verloor een been bij een motorongeluk maar bleef actief in de gevechtssport.

Franky V.H. zou een chauffeur gezocht hebben om samen met Jason V. de overval bij Palmans uit te voeren. Deze chauffeur is volgens de politie een zekere José F.G. Hij zou samen die avond hebben aangebeld bij Palmans, dan een bivakmuts over zijn hoofd hebben getrokken en samen met Jason V. naar binnen zijn gegaan.

De rechter legde in januari 2019 het proces meteen stil na deze nieuwe bekentenis. De politie had een jaar nodig om de nieuwe gegevens te onderzoeken. Dinsdagmorgen stond iedereen terug in de rechtbank. Deze keer waren ook Franky V. en José F.G. opgeroepen als verdachten. In totaal zijn er nu zes verdachten, onder wie hoofdverdachte Jason V. en zijn ex-vriendin Sofie V.A., zijn neef en diens vriendin.

Op 5 oktober gaat het proces opnieuw van start.