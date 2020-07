Hondeneigenaar vindt stukjes vergiftigde kip in Peperstraat: “Wie doet nu zoiets?” Ben Conaerts

01 juli 2020

15u10 0 Schelle Is er een hondenhater aan het werk in de buurt van de Peperstraat? Hondeneigenaar Jeroen van Camp vreest van wel. Hij ontdekte er enkele stukjes vergiftigde kip toen hij met zijn chihuahua ging wandelen en wil andere hondenbaasjes waarschuwen.

“Maandagavond ga ik wandelen met Jules, mijn chihuahua van negen maand oud. Ter hoogte van de Peperstraat nummer 155 wil Jules opeens een stukje vlees opeten dat op straat ligt. Het is te groot voor hem om te kunnen kauwen, dus neem ik het uit zijn bekje. Het blijkt te gaan om een stuk kip waarin een blauw poeder zit, vermoedelijk rattenvergif. Wat verderop, op het pleintje van de Peperstraat, kom ik nog twee keer zulke vergiftigde stukjes kip tegen. Dat geeft me de indruk dat hier iemand aan het werk is die het op honden heeft gemunt.”

Jules stelt het intussen goed. Omdat Jeroen er op tijd bij was, is de hond niet vergiftigd geraakt. Maar hij wil wel andere hondeneigenaars waarschuwen. “Hier komen veel mensen met hun hond wandelen. Ik wil absoluut vermijden dat honden hier het slachtoffer van worden. Ik begrijp niet wat de hondenhater bezielt. Hoe kan je zoiets doen? Hij of zij beseft waarschijnlijk niet wat een hond voor iemand kan betekenen. Ik heb ook de politie op de hoogte gebracht, al vermoed ik dat die weinig zal kunnen doen.”