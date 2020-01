Heisa over fouten in OCMW-jaarrekening: “Cijfers zaten 114 miljoen euro naast de kwestie” Ben Conaerts

02 januari 2020

14u07 0 Schelle De bespreking van de OCMW-jaarrekening in de gemeenteraad is niet verlopen zoals voorzien. Oppositiepartij N-VA botste in het document op fouten van 114 miljoen euro en vraagt om het ontslag van OCMW-voorzitter en de schepen van Financiën. “De jaarrekening klopt als een bus”, reageert OCMW-voorzitter Axel Boen (CD&V). “Alleen in de overzichtstabellen stonden fouten ten gevolge van een softwareprobleem.”

De OCMW-jaarrekening van 2018 staat volgens oppositiepartij N-VA boordevol fouten. “We kwamen het ene absurde bedrag na het andere tegen”, zegt Koen Vaerten, fractievoorzitter van N-VA. “Zo lazen we een bedrag van 14.060.737 euro, terwijl dit slechts 273.000 euro moest zijn. Daarna volgden nog bladzijden met cijfers die duidelijk niet correct waren voor Schelle. Ontvangsten van 62.000.000 euro hier, uitgaven van 46.000.000 euro daar. In totaal zaten de cijfers 114.000.000 euro naast de kwestie.”

Ontslag

Het zit de partij vooral hoog dat schepen van Financiën Vera Goris (CD&V) en OCMW-voorzitter Axel Boen (CD&V) de fouten zelf niet hebben gezien. “Hallucinant, toch? Een rij mensen die gezamenlijk uit de lucht vallen wanneer de cijfers miljoenen naast de kwestie blijken te liggen. De Schellenaar mag meer respect en inzet verwachten in ruil voor zijn belastinggeld. Zowel de schepen van Financiën als de OCMW-voorzitter zijn politieke verantwoordelijk voor de cijfers die voorlagen en we vragen dan ook hun ontslag.”

“Schitterende cijfers”

OCMW-voorzitter Axel Boen (CD&V) vindt de kritiek absurd. “Onze financiële dienst heeft problemen gehad om twee aparte softwarepakketten samen te voegen. Daardoor zijn er onjuiste bedragen in de zeven pagina’s met overzichtstabellen verschenen. Maar het belangrijkste is de jaarrekening, die zeventig pagina’s telt en waarin niet één komma verkeerd staat. Meer nog, we kunnen met het OCMW schitterende cijfers voorleggen, want we zijn erin geslaagd liefst 354.000 euro minder uit te geven dan voorzien. Dat N-VA zomaar voorbij gaat aan de kern van de zaak, vind ik ronduit schandalig.”