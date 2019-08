Heemmuseum verrijkt tuin met oude aardappelrooier Ben Conaerts

17u29 0 Schelle Het heemmuseum Bystervelt heeft haar tuin kunnen verrijken met een oude aardappelrooier en heg. Het gaat om een schenking van de Plukboerderij van Schelle.

“We zijn de mensen van de Plukboerderij heel erg dankbaar”, zegt voorzitter Rik De Bondt. “Toen we de aardappelrooier kregen, verkeerde hij nog wel in slechte staat. Maar dankzij de steun van Patrick Van den Acker, technisch coördinator bij de gemeente, hebben we het meer dan 100 jaar oude toestel weer kunnen opknappen.”

In de tuin van het heemmuseum staan er nog een tiental andere oude landbouwwerktuigen, zoals een heg, een bietmolen en een ploeg. “We krijgen per jaar zes schoolgroepen op bezoek in ons museum”, zegt De Bondt. “Dan geven we hen ook een rondleiding langs de werktuigen in de tuin, zodat ze iets meer te weten komen over de landbouw. Voor vele jonge scholieren gaat dan een onbekende wereld open.”