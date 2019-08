Heemmuseum vernieuwt café: “Ruimer en beter toegankelijk” Ben Conaerts

22 augustus 2019

14u53 0 Schelle Heemmuseum Bystervelt gaat op zondag 25 augustus van start met zijn nieuwe seizoen. Dat gaat gepaard met een tentoonstelling én met de heropening van het café.

“Ons heemmuseum beschikte altijd over een café op de bovenverdieping”, zegt voorzitter Rik De Bondt. “Maar dat was nogal aan de kleine kant en enkel toegankelijk via de trap. Daarom hebben we het café verhuisd naar de benedenverdieping, waar de vroegere porseleinkamer was ingericht. Deze ruimte is groter en beter toegankelijk. We hebben een 35-tal plaatsen.”

De kamer werd de afgelopen maanden helemaal onder handen genomen. Onder meer ondervoorzitter Gaston Samyn en Patrick Van den Acker, technisch coördinator van de gemeente, staken een handje toe. “We hebben de ruimte geïsoleerd, de elektriciteit vernieuwd en ledverlichting gestoken. Het authentieke karakter is behouden, maar dan wel aangepast aan de hedendaagse normen”, klinkt het.

Op zondag 25 augustus, de start van het nieuwe seizoen van het heemmuseum, wordt het café voor het eerst geopend voor het grote publiek. Voor de gelegenheid wordt een nieuw bier gelanceerd: de Scella. “Het bier werd gebrouwen door De Blauwe Kuip en is exclusief bij ons verkrijgbaar in een blonde en bruine variant”, aldus De Bondt. “Op het etiket vind je de voorgevel van ons heemmuseum.”

Het heemmuseum is zondag open van 14 tot 17 uur. Tezelfdertijd kan je er een bierglazententoonstelling van verzamelaar Jean-Pierre Herincx gaan bezichtigen. De toegang is gratis.