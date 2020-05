Hazelworm strijkt neer in natuurgebied Maaienhoek Ben Conaerts

04 mei 2020

16u25 0 Schelle Het natuurgebied Maaienhoek in Schelle blijft verbazen. Nadat enkele weken geleden er al een Het natuurgebied Maaienhoek in Schelle blijft verbazen. Nadat enkele weken geleden er al een zeldzame kever werd aangetroffen, is er nu hazelworm gespot. Dat was al van midden vorig jaar geleden.

In het natuurgebied Maaienhoek liggen een zestal oude golfplaten op de grond. Daar vinden allerlei soorten diertjes een schuilplaats. Het was daar dat Yente De Maesschalck, vrijwilliger bij Natuurpunt en medeconservator van Maaienhoek, een volwassen mannelijke hazelworm aantrof. Een heuglijk moment, want het was al van midden vorig jaar geleden dat de hazelworm er nog gezien werd.

“Maaienhoek is een ideale biotoop voor dit reptiel om op jacht te gaan naar naaktslakken en insecten”, legt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek uit. “Omdat de hazelworm een vrij zeldzame verschijning is in Vlaanderen, is dat weer goed nieuws voor Maaienhoek. Het toont nogmaals aan dat Maaienhoek een gebied is dat zeker niet verloren mag gaan.”