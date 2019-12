HarmonieOrkest Schelle maakt zich op voor licht- en muziekspektakel KlankKleur Ben Conaerts

23 december 2019

14u04 0 Schelle Het Koninklijk HarmonieOrkest Schelle maakt zich op voor zijn licht- en muziekspektakel KlankKleur op vrijdag 27 en zaterdag 28 december. Momenteel is de harmonie volop aan de slag om sporthal Scherpenstein om te toveren tot een concertarena. Voor de 32ste editie steken de leden nóg een tandje extra bij.

“Waar vorige editie werd samengewerkt met brasserie ’k EET voor het VIP-gedeelte en het ‘walking dinner’, organiseren we dit deze keer in eigen beheer. De sporthal zal achteraan worden uitgebreid met een VIP-gedeelte met onder meer extra toiletten die na het concert ook toegankelijk zijn voor het publiek”, legt Roel Hadermann van de harmonie uit. “Ook gaan we het decor en de belichting doortrekken tot achteraan de sporthal. Zo wordt de inkleding nog grootser en wordt de ervaring voor het publiek erg indrukwekkend. Hoe het er exact zal uitzien kunnen we natuurlijk nog niet verklappen. Maar iedereen zal sowieso droog zitten.”

Totaalspektakel

Aan de essentie van KlankKleur wordt niet geraakt: bezoekers mogen zich opnieuw verwachten aan een bijzonder totaalspektakel waarin muziek en woord hard in hard gaan. Het muzikale programma wordt verzorgd door de muzikanten van het Koninklijk HarmonieOrkest Schelle, een toporkest onder leiding van Steven Verhaert en Dirk De Caluwé, en de presentatie is in handen van Elena Peeters. Het originele decorontwerp en de minutieus uitgekiende belichting maken het plaatje compleet.

KlankKleur vindt zowel vrijdag als zaterdag plaats om 20 uur, tickets kosten 22 euro. De concerten zijn nog niet uitverkocht, maar voor het concert op zaterdag worden de beschikbare plaatsen schaars. Alle info is te vinden op de website www.klankkleur.com.