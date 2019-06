Harmonie Schelle richt nieuw ‘jong’ orkest op: “Maar er is geen leeftijdsgrens” Ben Conaerts

18 juni 2019

16u43 0 Schelle De Harmonie Schelle gaat een nieuw orkest oprichten. Het Jong HarmonieOrkest Schelle moet de kloof tussen het Instap HarmonieOrkest en het Koninklijk HarmonieOrkest overbruggen. De repetities beginnen in september.

Tot op vandaag bestond de Harmonie van Schelle uit twee orkesten. Voor de jongsten was er het Instap HarmonieOrkest, waarin minder ervaren muzikanten leren samenspelen. Na enkele jaren stromen de meeste muzikanten door naar het Koninklijk HarmonieOrkest, een orkest in superieure afdeling. “De laatste jaren is er echter steeds meer overlap tussen de beide orkesten”, zegt voorzitter Johan Van Dyck. “Muzikanten die ook bij het Koninklijk HarmonieOrkest spelen, kunnen de gemoedelijke sfeer van de instappers maar moeilijk achter zich laten en blijven dus ook daar mee repeteren. Zo steeg het niveau van beide orkesten, waardoor de beginnende muzikantjes soms nog maar moeilijk mee kunnen.”

Om dat probleem aan te pakken, wordt nu een derde orkest opgericht: het Jong HarmonieOrkest Schelle. “In tegenstelling tot wat de naam misschien doet vermoeden, staat er geen leeftijdsgrens op het lidmaatschap. We bekijken het woord ‘jong’ in de bredere zin van het woord. Iedereen die graad 3.1 afgewerkt heeft in de muziekacademie, is welkom bij het nieuwe orkest: jonge muzikanten, muzikanten met beperkte ervaring, maar evengoed ervaren muzikanten die jong van geest zijn en zin hebben om muziek te maken in een jong, dynamisch orkest. Het orkest krijgt een eigen werking en een eigen dirigent en zal naast lokale concerten geven ook deelnemen aan wedstrijden in binnen- en buitenland.”

“Het Instap HarmonieOrkest kan op die manier dus terugkeren naar de essentie”, legt Van Dyck uit. “Daar leren de allerjongste muzikanten wat het is om samen muziek te maken. Daarna wacht het Jong HarmonieOrkest. De echt ervaren muzikanten zijn en blijven welkom in het Koninklijk HarmonieOrkest, dat niets aan zijn werking verandert. Leerlingen van de muziekacademie kunnen bovendien in de drie orkesten terecht voor de alternatieve leercontext, waarbij ze hun uren samenspel kunnen volgen binnen een orkest.”

De drie orkesten kunnen onmogelijk allemaal op dezelfde avond repeteren. De repetities van het Instap- en het Jong HarmonieOrkest Schelle vinden daarom vanaf september plaats op dinsdagavond, nog steeds in de zaal van Taverne Ravenstein.