Hans Bourlon stelt nieuw boek ‘De tijdreiziger’ voor op Studio 100 Ben Conaerts

18 oktober 2019

18u12 0 Schelle Hans Bourlon heeft vrijdagmiddag zijn nieuwe boek voorgesteld op Studio 100 in Schelle. Zo’n 200 medewerkers mochten samen met Gert Verhulst en enkele castleden van de musical ‘40-45' een gesigneerd exemplaar in ontvangst nemen.

‘De tijdreiziger: een fantasierijke blik op de toekomst’ is het tweede boek van Studio 100-CEO Hans Bourlon. Twee jaar geleden verscheen al ‘De blik van Bourlon’, een bundeling van columns die hij had geschreven voor De Tijd. Maar hoewel er van dat boek meer dan 130.000 exemplaren over de toonbank gingen, gooit Bourlon het in ‘De tijdreiziger’ over een heel andere boeg. Het boek verzamelt 25 fictieve kortverhalen over de nabije en minder nabije toekomst.

“Ik probeer de technologische evoluties van de komende 75 jaar te verkennen”, zegt Bourlon. “In één verhaal is er sprake van een lijst van dieren die we niet meer mogen eten, omdat kweekvlees een perfect normaal alternatief is geworden. In een ander verhaal beschrijf ik een bordeel van sekspoppen, die beter zijn dan het origineel. Het is een beetje science fiction, maar het staat zeker niet ver van de huidige realiteit. Zo’n bordeel van sekspoppen bestaat bijvoorbeeld vandaag al in Meise.”

Zijn inspiratie heeft Bourlon gehaald uit de actualiteit. “Ik heb de gewoonte om interessante artikels uit kranten en tijdschriften te knippen en in mappen te stoppen. Een van mijn mappen ging over ‘de toekomst’ en dat heeft mijn creativiteit in werking gezet. Het zijn op vlak van technologische ontwikkeling bijzonder interessante tijden, en ik ben me beginnen afvragen wat er over de komende decennia nog allemaal zou kunnen plaatsvinden.”

Vrijdagmiddag kwam Bourlon het boek voorstellen op Studio 100 in Schelle. Alle 200 medewerkers kregen een gesigneerd exemplaar cadeau. Ook Gert Verhulst en enkele castleden van de musical “40-45”, zoals Michiel De Meyer, James Cooke, Jo De Meyere en Daphne Wellens, kwamen de voorstelling bijwonen en kregen een gesigneerd boek mee naar huis. “Ik heb hier een jaar aan geschreven, voor en na mijn werk op Studio 100. De strijd die je als schrijver soms moet leveren tegen het witte blad, is niet te onderschatten. Maar nu ga ik me weer een half jaar richten op wat ik écht moet doen”, lacht Bourlon.

‘De tijdreiziger’ is verschenen bij uitgeverij Manteau en ligt nu in de winkels.