Half miljoen subsidie voor ontwikkelingen rond Benedenvliet: “Dorpskern wordt verbonden met waterkant” Ben Conaerts

19 juni 2019

15u05 0 Schelle De Vlaamse regering maakt een subsidie van 500.000 vrij voor de tweede fase van het landinrichtingsproject in de Rupelstreek. De ontwikkeling van de vallei van de Benedenvliet in Schelle en Hemiksem staat daarin centraal. “We willen onze dorpskern opnieuw verbinden met de waterkant”, zegt burgemeester van Schelle Rob Mennes (CD&V).

De Benedenvliet is een waterloop die uitmondt in de Schelde aan de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem en is een sterke landschapsbepalende factor voor de streek. Het oudste gekende beeld van de Benedenvliet is te zien op een schilderij van Jan Breughel de Oude uit 1614. Het schilderij, te zien in het Kunsthistorisch Museum in Wenen, toont het leven dat zich concentreerde rond de Benedenvliet. Het is nu de ambitie van het Schelse gemeentebestuur om de waterloop opnieuw een meer prominente plaats te geven in en rond het dorpshart. Vlaams minister van Natuur en Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) maakt 500.000 euro vrij voor het project.

“We zijn heel blij dat we op de steun van de Vlaamse regering kunnen rekenen”, reageert burgemeester Rob Mennes (CD&V). “We hebben de afgelopen jaren samen met Igean al 8 miljoen euro geïnvesteerd voor de verwerving van gronden om hier in de omgeving tot nieuwe ontwikkelingen te kunnen komen. Daarbij gaan we uit van een symbiose tussen de herinrichting van de vallei van de Benedenvliet en de stedenbouwkundige voorstellen rond dorpskernontwikkeling. Het opzet is om de kern van Schelle opnieuw een kwalitatieve plaats te geven aan de waterkant en de Benedenvliet weer beleefbaar en zichtbaar te maken.”

In de plannen voor de vallei van de Benedenvliet krijgt het sterk verstedelijkte gebied van Schelle en Hemiksem ook extra groene ruimte. De betonnen constructies van de vroegere scheepswerf worden verwijderd, zodat de natuur er opnieuw haar kans krijgt. Door het gedeeltelijk afgraven van de oevers aan de scheepswerf vergroot ook de waterbergingscapaciteit van het gebied. De oeverzone wordt na de ingrepen een oeverpark dat kan overstromen bij grote waterdebieten. Tot slot wordt er ook bekeken welke inspanningen gedaan moeten worden om de waterkwaliteit van de Benedenvliet te verbeteren.

Het landinrichtingsplan voor de ontwikkelingen rond de Benedenvliet wordt in de loop van 2020 door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uitgewerkt, in samenwerking met lokale en Vlaamse overheden. “Dit project is een meerwaarde voor zowel de inwoners als voor bezoekers van de streek”, zegt Koen Van den Heuvel. “In een dicht bebouwde omgeving geven we de mensen opnieuw kwaliteitsvolle toegang tot een aangename waterloop en bijhorende natuur. Ik twijfel er niet aan dat de dorpskern van Schelle een bijzonder mooie plek wordt om te wonen, zo vlakbij de scheve toren van de Sint-Petrus en Paulus-kerk.”