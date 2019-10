Gewijzigde verkeerscirculatie aan Sint-Lutgardisschool Ben Conaerts

11 oktober 2019

Er vinden verbouwingswerken plaats in de Sint-Lutgardisschool. Om de verkeersstroom tussen de fietsers en auto’s hierbij beter te regelen, worden de Leopoldstraat en De Keyserstraat vanaf maandag 14 oktober autovrij gemaakt.

Op schooldagen tussen 7.45 en 8.30 uur en tussen 15.15 en 16 uur worden de straten afgesloten met nadar. Er worden hekken geplaatst in de Leopoldstraat aan het gemeentehuis en aan de inrit via de Fabiolalaan. In de De Keyserstraat staan hekken aan de inrit vanuit de Peperstraat.

Deze regeling blijft lopen zolang de werken in beslag nemen. Als alles volgens planning verloopt, is dat tot aan de herfstvakantie.