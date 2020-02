Gemeenteraad stemt tweede motie tegen nieuwe huurwetgeving: “Het mag niet bij één resultaat blijven” Ben Conaerts

17 februari 2020

15u43 0 Schelle De gemeenteraad heeft op voorstel van CD&V ingestemd met een tweede motie tegen de nieuwe huurwetgeving. “We hebben al een eerste wijziging kunnen afdwingen, maar het probleem is nog niet helemaal aangepakt”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V).

Eind vorig jaar keurde de gemeenteraad van Schelle al een eerste motie goed tegen de nieuwe huurwetgeving. De motie werd onmiddellijk aan Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA), de andere ministers en tal van parlementsleden overgemaakt. Intussen heeft Diependaele een aanpassing doorgevoerd en de samenvoeging van de vervangingsinkomens voor kinderen met een beperking met het inkomen van de ouders geschrapt. Die samenvoeging had tot gevolg dat deze gezinnen ongeveer 600 euro per maand meer moesten betalen.

“Dam tegen armoede”

“Het kan en mag niet bij dit ene resultaat blijven”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Huurprijsstijgingen van 30 tot 60 procent blijven onredelijk. Onze gemeente heeft altijd al een voortrekkersrol gespeeld op het vlak van sociale bebouwing. Wij hebben hier dertien procent aan sociale woningen, het hoogste percentage in Vlaanderen. Als je mensen betaalbaar sociaal kan laten wonen, dan bied je hen een dam tegen armoede. Daarom hebben we met onze fractie een tweede motie voorgelegd aan de gemeenteraad. Met die motie willen we opnieuw een sterk signaal te sturen naar de Vlaamse regering.”

Alleen N-VA onthoudt zich

Alle fracties gingen akkoord met de motie. Alleen oppositiepartij N-VA onthield zich, net als bij de stemming van de eerste motie eind vorig jaar. “Er zijn gaten ontstaan in het systeem van sociaal huren en dat kan leiden tot misbruik”, licht fractieleider Koen Vaerten (N-VA) toe. “De regering wil dat onevenwicht nu wegwerken. Wij blijven van mening dat die herverdeling nodig is. De minister is echter niet doof voor de kritiek en heeft al een aanpassing doorgevoerd. Misschien gebeurt er binnenkort nog een.”

“Deze houding is onbegrijpelijk en schandalig”, reageert de burgemeester. “N-VA ontvlucht hier zijn verantwoordelijkheid.”