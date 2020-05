Gemeenteraad stemt motie voor huurprijsverlaging sociale woningen: “Sociale huurders extra ademruimte geven” Ben Conaerts

20 mei 2020

15u31 0 Schelle De gemeenteraad van Schelle vraagt minister van Sociaal Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om de huurprijs van de sociale woningen terug te brengen tot het niveau van december 2019. Alle raadsleden, met uitzondering van oppositiepartij N-VA, hebben daartoe een motie ondertekend.

“De coronadreiging weegt extra zwaar door bij de huurders van de sociale woningen”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “De maatschappelijke kloof wordt verder vergroot. De coronacrisis maakte meer mensen werkloos en de winkelkar is meerdere procenten duurder geworden. De druk op deze grote groep van sociale huurders wordt ondraaglijk groot. Wie economisch al niet sterk staat, lijdt sterker onder de coronacrisis en dit in meerdere opzichten. Met deze motie vraagt de gemeenteraad dan ook minister van Sociaal Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om de huurprijs van de sociale woningen terug te brengen tot het niveau van december 2019, met terugwerkende kracht. Dit moet terug een beetje ademruimte geven binnen deze groep, die al minder sterk staat.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Schelse gemeenteraad minister Diependaele in het vizier neemt. Nog voor de coronacrisis losbrak, werden al twee moties gestemd tegen de nieuwe huurwetgeving. Die wetgeving leidde volgens bestuurspartij CD&V tot huurprijsstijgingen van 30 tot 60 procent. “In Schelle bestaat 13,25 procent van het woningbestand uit sociale huurwoningen”, aldus Mennes. “Procentueel is dit bij het hoogste aantal in Vlaanderen. De huuraanpassing eind 2019 deed de huurprijs bij velen al stijgen tot circa 350 euro per maand. Nu krijgen de sociale huurders met de coronacrisis een dubbele klap te verwerken. Dat weegt voor velen binnen deze groep te zwaar door. Dit is niet redelijk en niet houdbaar.”