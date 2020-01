Gemeenteraad stemt motie tegen nieuwe huurwetgeving: “Sociale huurder verdient meer respect” Ben Conaerts

03 januari 2020

13u36 0 Schelle De gemeenteraad heeft op initiatief van CD&V een motie goedgekeurd als protest tegen de aanpassing van de sociale huurwetgeving. “Deze aanpassing drijft de huurprijzen op met gemiddeld 25 procent per maand. Dat is niet redelijk”, vindt OCMW-voorzitter Axel Boen (CD&V).

Vanaf 1 januari is de sociale huurwetgeving aangepast en wordt de huurprijs helemaal anders berekend. Voor een heel aantal huurders betekent dit een flinke verhoging. “Het gaat om een gemiddelde stijging van zo’n 25 procent per maand”, zegt OCMW-voorzitter Axel Boen (CD&V). “Ik ken gezinnen die 300 euro per maand meer moeten betalen. We hebben in onze gemeente 460 sociale woningen. We kunnen niet toelaten dat al die mensen dreigen te moeten verhuizen of zich in de armoede moeten storten.”

In een motie die de voorbije gemeenteraad werd gestemd, wordt ervoor gepleit op om de maatregel onverwijld in te trekken en wordt huidig minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) opgeroepen om een huurregeling uit te werken met respect voor de draagkracht van de sociale huurders. Alle Schelse partijen keurden de motie mee goed, met uitzondering van N-VA, dat zich onthield. “Onbegrijpelijk”, vindt Boen van die onthouding.

De nieuwe sociale huurwetgeving mag dan wel zijn doorgeduwd door toenmalig minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), CD&V maakte toen wel ook zelf deel uit van de Vlaamse regering. “Dat klopt, maar er zijn dingen gestemd zonder dat men wist wat de concrete gevolgen zouden zijn”, reageert Boen. “De huurprijzen moeten worden bijgestuurd, maar dat moet wel op een redelijke manier gebeuren. Dit is respectloos naar de sociale huurder. We gaan onze eigen mandatarissen in de Vlaamse regering daar zeker ook over aanspreken.”