Gemeenteraad keurt motie tegen dreigende fusie goed: “Inwoners zouden de dupe worden” Ben Conaerts

11 september 2019

15u55 0 Schelle De gemeenteraad heeft met meerderheid tegen oppositie een motie goedgekeurd waarin ze pleit voor het behoud van de zelfstandigheid van kleine gemeenten.

“We staan voor een belangrijke periode”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V), verwijzend naar de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. “Er zijn een aantal bewegingen bezig die erop wijzen dat gemeenten onder een bepaald bevolkingscijfer zouden moeten fuseren. Maar met deze motie willen we duidelijk maken dat dat niet de enige weg is om lokale besturen meer daadkrachtig te maken. In plaats van gemeenten met centen te verleiden tot fusies kan men beter samenwerkingsverbanden financieel steunen.”

Schelle, een dorp met een goeie 8.500 inwoners, is volgens Mennes meer dan voldoende bestuurskrachtig. “Onze gemeente is financieel kerngezond. Onze belastingen liggen lager dan in onze buurgemeenten. Dus als Schelle gedwongen wordt om te fuseren, worden onze inwoners sowieso de dupe. Daarom is het nodig om met de gemeenteraad een krachtig signaal te geven en onze stem te laten horen.”