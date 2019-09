Gemeenteraad keurt motie goed voor invoering van statiegeld Ben Conaerts

12 september 2019

16u02 0 Schelle De gemeenteraad van Schelle heeft een motie goedgekeurd voor de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes.

“We willen hiermee een belangrijk signaal geven naar de hogere overheden”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Momenteel zijn er nog te veel gaten in de afvalketen en laten we te veel grondstoffen verloren gaan. Als ik zwerfvuil ga opruimen, kan ik zelf zien hoeveel plastic flesjes en blikjes er op straat belanden. De enige manier om dat tegen te gaan, is de invoering van statiegeld. Als je vuilnis geld waard wordt, zal er juist meer ingezameld worden.”

Oppositiepartij N-VA weigerde de motie te ondertekenen. “Wij zijn er niet van overtuigd dat statiegeld dé oplossing voor het zwerfvuilprobleem is. Wij geloven in andere opties”, zegt Koen Vaerten. Oppositiepartij Groen ondertekende de motie wél. “Statiegeld gaat zeker worden ingevoerd”, denkt Stan Scholiers. “Is het niet onder druk van Europa dan wel onder druk van de publieke opinie. In de landen waad het werd ingevoerd, heeft het zijn waarde ook al bewezen.”