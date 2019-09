Gemeenteraad geeft groen licht voor mogelijke PPS-constructie voor nieuw zwembad Ben Conaerts

13 september 2019

13u51 0 Schelle De gemeenteraad heeft het principe goedgekeurd om bij de bouw van een intergemeentelijk zwembad ook de privésector te betrekken.

“We vragen de steun van de gemeenteraad om voor de bouw van het zwembad te gaan kijken naar een mogelijke private partner”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “In de gemeenten waar een zwembad wordt uitgebaat via een publiek-private samenwerking (PPS), kunnen we vaststellen dat alle partijen daar beter van worden. Daarom willen we dat de raad bereid is om dergelijk initiatief te ondersteunen en ons groen licht geeft om die piste de gaan bekijken.”

Mennes benadrukt dat de piste van een intergemeentelijke samenwerking zeker niet wordt stopgezet. “Het ene sluit het andere niet uit, maar we willen zo’n PPS-constructie een kans geven. In de studie die eerder werd uitgevoerd voor het intergemeentelijke zwembad, is dit element niet onderzocht. Terwijl dit de meest interessante economische formule is. Maar de bouw van een zwembad kost 12 à 13 miljoen euro. We zullen het realisme laten spreken.”