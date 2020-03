Gemeentehuis keurt blauw voor darmkanker: “Belangrijk dat Schellenaren deelnemen aan bevolkingsonderzoek” Ben Conaerts

02 maart 2020

12u43 0 Schelle De ‘maand van de darmkanker’ gaat niet onopgemerkt voorbij in Schelle. De gehele maand maart zal het gemeentehuis iedere dag van 6 tot 8 uur en van 18.30 uur tot middernacht in een blauw licht worden gezet. Daarmee wil de gemeente mensen aansporen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

In 2018 nam Schelle als pilootgemeente het voortouw om de leeftijdsgrens voor het bevolkingsonderzoek rond dikkedarmkanker te verlagen naar de 50- tot en met 54-jarigen. De Europese richtlijn adviseert immers om vanaf 50 jaar tweejaarlijks een stoelgangtest rond dikkedarmkanker uit te voeren. Vlaanderen organiseerde in 2018 slechts een bevolkingsonderzoek vanaf 55 jaar. “Als gemeente zetten wij graag in op preventie”, zegt schepen van Welzijnsbevinden Axel Boen (CD&V). “‘Daarom maakten we in 2018 en 2019 zelf budget vrij om dit bevolkingsonderzoek voor onze inwoners uit te breiden met een verlaging van de leeftijdsgrens naar 50 jaar. Na ons pilootproject verlaagde Vlaanderen elk jaar de leeftijdsgrens om de Europese richtlijnen tegemoet te komen. Vanaf januari 2020 nodigt men vanaf 50 jaar uit. Als lokaal bestuur zijn we blij dat Vlaanderen ons pilootproject doortrok naar alle gemeenten.”

Responsgraad

De cijfers van 2018 voor Schelle tonen een dekkingsgraad van 70,7 procent bij de mannen en vrouwen binnen de doelgroep die zich preventief liet onderzoeken. Dit is hoger dan het gemiddelde voor de provincie Antwerpen, dat op 65 procent strandde. Maar de responsgraad op de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek lag slechts op 47,9 procent, wat dan weer lager is dan het gemiddelde in de provincie, namelijk 52,3 procent. “Ook in 2020 blijven we het bevolkingsonderzoek rond dikkedarmkanker onder de aandacht brengen”, zegt Boen. “Want het is belangrijk dat de responsgraad bij de Schellenaar op dit onderzoek nog meer stijgt. Dus doe gewoon thuis deze eenvoudige en gratis test die in je brievenbus valt. Elke persoon waarbij we dikkedarmkanker voortijdig kunnen opsporen is een winst voor de gezondheid van onze inwoners.”