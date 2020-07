Gemeentebestuur voorziet premies voor lokale handelaars Ben Conaerts

13 juli 2020

21u02 0 Schelle Het gemeentebestuur van Schelle voorziet een overbruggingspremie om de lokale handelaars te ondersteunen. Deze premie is onlosmakelijk verbonden met het overbruggingsrecht dat via de sociale verzekeringsfondsen wordt uitbetaald.

Als je als zelfstandige recht hebt op het overbruggingsrecht en het wordt toegekend, dan kan je een aanvraag indienen voor een extra premie van gemeente Schelle. De premie is eenmalig en geldt voor wie het overbruggingsrecht ontvangt voor maart, april of mei 2020.

“De coronacrisis treft heel wat zelfstandige ondernemers”, zegt schepen van Lokale Economie Axel Boen (CD&V). “Alle ondernemers die wonen op het grondgebied van Schelle en groen licht krijgen van hun sociaal verzekeringsfonds voor het overbruggingskrediet krijgen van de gemeente ook een bijkomende premie. Wij hopen hiermee onze lokale ondernemers een extra duwtje in de rug te geven.”

Ook oppositiepartij N-VA Schelle was al vragende partij voor een extra subsidiefonds voor ondernemers. “Daarmee middelen kan de gemeente, in samenwerking met de Handelsvereniging Schelle (HVS), nu of na de crisisperiode bepaalde extra acties opzetten om de middenstand te steunen”, zegt oppositieraadslid Rita Jacobs (N-VA).

De premie aanvragen kan tot uiterlijk 30 september 2020. Je vindt alle informatie op gemeentelijke website.